"Арсенал" нацелился на хавбека "РБ Лейпциг"

Полузащитник "РБ Лейпциг" Кристофер Нкунку стал трансферной целью лондонского "Арсенала".

По информации Sport Bild, "канониры" хотят усилиться воспитанником ПСЖ, которым клуб интересовался ещё в январе 2019 года.

"Быки" оценивают одного из своих лидеров в 40 миллионов евро.

За "РБ Лейпциг" Нкунку выступает с июля 2019 года, сыграл 55 матчей, забил 6 голов и сделал 19 ассистов.

Не пропустите: "Гуннерзавр" вернулся в "Арсенал". | http://soccernews.ru