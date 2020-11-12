"Арсенал" нацелился на хавбека "РБ Лейпциг"

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"Арсенал" нацелился на хавбека "РБ Лейпциг"

Полузащитник "РБ Лейпциг" Кристофер Нкунку стал трансферной целью лондонского "Арсенала".

По информации Sport Bild, "канониры" хотят усилиться воспитанником ПСЖ, которым клуб интересовался ещё в январе 2019 года.

"Быки" оценивают одного из своих лидеров в 40 миллионов евро.

За "РБ Лейпциг" Нкунку выступает с июля 2019 года, сыграл 55 матчей, забил 6 голов и сделал 19 ассистов.

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