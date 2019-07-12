"Арсенал" нацелился на хавбека "Реала"

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"Арсенал" нацелился на хавбека "Реала"

"Арсенал" хочет усилиться полузащитником мадридского "Реала" Дани Себальосом, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, "канониры" намерены арендовать 22-летнего испанца. Такой вариант полностью устраивает самого футболиста, который не планирует уходить из королевского клуба на постоянной основе.

Конкуренцию "Арсеналу" в гонке за хавбеком "сливочных" составят "Милан", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм".

В минувшем сезоне Себальос сыграл за "Реал" 34 матча, забил 3 гола и сделал 2 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.

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