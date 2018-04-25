"Арсенал" нацелился на хавбека "Ромы"

Лондонский "Арсенал" нацелился на полузащитника "Ромы" Раджу Наингголана, информирует The Sun.

Так, по сведениям издания, "канониры" рассматривают вариант с приобретением 29-летнего хавбека "волков" уже ближайшим летом.

Также на бельгийца претендуют "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

В нынешнем сезоне Наингголан забил 4 мяча и сделал 9 результативных передач в 38 матчах за "Рому".

Напомним, Энрике выдвинул "Арсеналу" требования по зарплате. | soccernews.ru