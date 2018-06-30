"Арсенал" нацелился на хавбека сборной Германии

Хавбек сборной Германии Макс Майер попал в сферу интересов "Арсенала".

Как сообщает Sky Sports, "канониры" постараются подписать игрока, у которого сегодня истекло соглашение с "Шальке", однако им предстоит выиграть конкуренцию у "Баварии", "Ливерпуля" и ПСЖ.

Отмечается, что "Арсенал" не готов удовлетворить финансовые запросы Майера, который хочет зарабатывать 4,5 миллиона евро в год.

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