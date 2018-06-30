"Арсенал" нацелился на хавбека сборной Германии

Теги арсенал лондонмакс майершальке

"Арсенал" нацелился на хавбека сборной Германии

Хавбек сборной Германии Макс Майер попал в сферу интересов "Арсенала".

Как сообщает Sky Sports, "канониры" постараются подписать игрока, у которого сегодня истекло соглашение с "Шальке", однако им предстоит выиграть конкуренцию у "Баварии", "Ливерпуля" и ПСЖ.

Отмечается, что "Арсенал" не готов удовлетворить финансовые запросы Майера, который хочет зарабатывать 4,5 миллиона евро в год.

Читайте также: "Арсенал" интересуется игроком сборной Мексики. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Продолжить победную поступь: Хорватия сразится с Данией

Продолжить победную поступь: Хорватия сразится с Данией

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов