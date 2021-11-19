"Арсенал" нацелился на хавбека сборной Португалии

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"Арсенал" нацелился на хавбека сборной Португалии

Фото твиттер Ренату Санчеша

Лондонский "Арсенал" начал работать над трансфером полузащитника "Лилля" Ренату Санчеша, сообщает Le10Sport.

По информации источника, "канониры" хотят заполучить 24-летнего футболиста уже в январе.

Хавбек сборной Португалии также интересен "Милану", "Ювентусу" и "Роме".

В текущем сезоне Санчеш сыграл за "Лилль" 8 матчей и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 30 миллионов евро.

Не пропустите: "Ювентус" отказал "Арсеналу" в обмене форвардами. | http://soccernews.ru
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