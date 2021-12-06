"Арсенал" нацелился на хавбека "Ювентуса"

Фото: инстаграм Адриена Рабьо/Автор неизвестен

Лондонский "Арсенал" проявляет интерес к французскому полузащитнику туринского "Ювентуса" Адриену Рабьо, сообщает Tuttomercatoweb.

По сведениям источника, английский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Также хавбеком интересуется "Ньюкасл".

В нынешнем сезоне 26-летний Рабьо провел за "Ювентус" 16 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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