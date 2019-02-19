"Арсенал" нацелился на игрока "Аякса" Маттейса де Лигта, передает Daily Mail.

"Аякс" готов отпустить 19-летнего игрока за 70 миллионов фунтов стерлингов.

Для того, чтобы купить футболиста "Арсенал" хочет продать полузащитника Месута Езила.

Сообщается, что игрок долгое время был фанатом лондонского клуба. Стоит отметить, что на де Лигта претендует "Ювентус", "Барселона" и "Манчестер Сити".

В нынешнем сезоне футболист участвовал в 30 матчах за "Аякс" и отметился 2 голами.

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