"Арсенал" нацелился на игрока "Аякса"
"Арсенал" нацелился на игрока "Аякса" Маттейса де Лигта, передает Daily Mail.
"Аякс" готов отпустить 19-летнего игрока за 70 миллионов фунтов стерлингов.
Для того, чтобы купить футболиста "Арсенал" хочет продать полузащитника Месута Езила.
Сообщается, что игрок долгое время был фанатом лондонского клуба. Стоит отметить, что на де Лигта претендует "Ювентус", "Барселона" и "Манчестер Сити".
В нынешнем сезоне футболист участвовал в 30 матчах за "Аякс" и отметился 2 голами.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|27
|65
|2
|Ливерпуль
|26
|65
|3
|Тоттенхэм
|26
|60
|4
|Манчестер Юнайтед
|26
|51
|5
|Арсенал Лондон
|26
|50
|6
|Челси
|26
|50
|7
|Вулверхэмптон
|26
|39
|8
|Уотфорд
|26
|37
|9
|Эвертон
|27
|33
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|33
|11
|Борнмут
|26
|33
|12
|Лестер Сити
|26
|32
|13
|Кристал Пэлас
|26
|27
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|15
|Бернли
|26
|27
|16
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|25
|17
|Кардифф Сити
|26
|25
|18
|Саутгемптон
|26
|24
|19
|Фулхэм
|26
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|26
|11