"Арсенал" нацелился на игрока сборной Аргентины

Теги арсенал лондонэвер банегасевилья

"Арсенал" нацелился на игрока сборной АргентиныЛондонский "Арсенал" нацелился на полузащитника "Севильи" Эвера Банегу, информирует Daily Mirror.

По сведениям источника, уже на этой неделе "канониры" планируют встретиться с агентом 29-летнего хавбека, чтобы обсудить условия его возможного переезда на "Эмирейтс".

В завершившемся сезоне Банега забил 5 мячей и сделал 6 результативных передач в 50 матчах за "Севилью".

Напомним, в ближайшее время "Арсенал" объявит о еще одном трансфере. | soccernews.ru

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