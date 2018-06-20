"Арсенал" нацелился на игрока сборной Аргентины

Лондонский "Арсенал" нацелился на полузащитника "Севильи" Эвера Банегу, информирует Daily Mirror.

По сведениям источника, уже на этой неделе "канониры" планируют встретиться с агентом 29-летнего хавбека, чтобы обсудить условия его возможного переезда на "Эмирейтс".

В завершившемся сезоне Банега забил 5 мячей и сделал 6 результативных передач в 50 матчах за "Севилью".

Напомним, в ближайшее время "Арсенал" объявит о еще одном трансфере. | soccernews.ru