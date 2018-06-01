"Арсенал" нацелился на игрока сборной Франции

Лондонский "Арсенал" нацелился на полузащитника "Севильи" Стивена Нзонзи, сообщает Estadio Deportivo.

По информации источника, "канониры" планируют купить 29-летнего француза этим летом за 40 миллионов евро, которые прописаны в его контракте в качестве отступных.

Видеть в своей команде Нзонзи хочет лично главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери, который знаком с ним по совместной работе в "Севилье".

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