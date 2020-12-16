"Арсенал" нацелился на игрока "Шахтера"

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"Арсенал" нацелился на игрока "Шахтера"

Лондонский "Арсенал" проявляет интерес к израильскому полузащитнику донецкого "Шахтера" Манору Соломону, сообщает The Online Gooner.

По сведениям издания, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. Игра Соломона в матчах Лиги Чемпионов произвела благоприятное впечатление на скаутов "канониров". Также хавбек входит в сферу интересов "Лидса".

В нынешнем сезоне 21-летний Соломон провел за "Шахтер" 17 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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