"Арсенал" нацелился на исландского вратаря

Голкипер "Дижона" Рунар Рунарссон привлёк внимание лондонского "Арсенала", утверждает The Telegraph.

По информации источника, "канониры" видят в 25-летнем исландце дублёра для Бернда Лено.

Сейчас вторым вратарём "Арсенала" является Эмилиано Мартинес, который близок к переходу в "Астон Виллу".

Рунарссон выступает за "Дижон" с лета 2018 года, сыграл 45 матчей и пропустил 78 голов. Его рыночная стоимость - 1,2 миллиона евро.

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