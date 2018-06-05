"Арсенал" нацелился на испанского вратаря

"Арсенал" проявляет интерес к вратарю "Севильи" Серхио Рико, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, лондонский клуб намерен приобрести голкипера в летнее трансферное окно. На покупке Рико настаивает новый главный тренер "канониров" Унаи Эмери, который ранее тренировал "Севилью". Также на вратаря претендует "Уотфорд".

В минувшем сезоне 24-летний Рико провел за "Севилью" 40 матчей во всех турнирах и пропустил 59 голов.

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