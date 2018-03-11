"Арсенал" нацелился на итальянского хавбека

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"Арсенал" нацелился на итальянского хавбека

Лондонский "Арсенал" стал очередным претендентом на полузащитника "Аталанты" Брайана Кристанте, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "канониры" готовы следующим летом предложить за 23-летнего итальянца 30 миллионов евро.

Напомним, что за Кристанте также намерены побороться "Ювентус", "Наполи", "Ливерпуль", "Интер" и "Лацио".

Стоит отметить, что права на хавбека принадлежат "Бенфике", а за "Аталанту" он выступает на правах аренды.

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