"Арсенал" нацелился на итальянского таланта Бареллу

"Арсенал" проявляет интерес к полузащитнику "Кальяри" Николе Барелле, сообщает La Gazetta dello Sport.

По сведениям издания, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Скауты "канониров" следили за игрой Бареллы в матче 1-го тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020 между сборными Италии и Финляндии (2:0). В этой встрече Барелла стал автором одного из голов.

Ранее сообщалось, что "Кальяри" оценивает Бареллу не менее, чем в 50 миллионов евро. Также им интересуются "Интер", "Наполи" и "Челси".

В нынешнем сезоне 22-летний Барелла провел 29 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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