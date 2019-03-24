"Арсенал" нацелился на итальянского таланта Бареллу
"Арсенал" проявляет интерес к полузащитнику "Кальяри" Николе Барелле, сообщает La Gazetta dello Sport.
По сведениям издания, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Скауты "канониров" следили за игрой Бареллы в матче 1-го тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020 между сборными Италии и Финляндии (2:0). В этой встрече Барелла стал автором одного из голов.
Ранее сообщалось, что "Кальяри" оценивает Бареллу не менее, чем в 50 миллионов евро. Также им интересуются "Интер", "Наполи" и "Челси".
В нынешнем сезоне 22-летний Барелла провел 29 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|31
|76
|2
|Манчестер Сити
|30
|74
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Арсенал Лондон
|30
|60
|5
|Манчестер Юнайтед
|30
|58
|6
|Челси
|30
|57
|7
|Вулверхэмптон
|30
|44
|8
|Уотфорд
|30
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|42
|10
|Лестер Сити
|31
|41
|11
|Эвертон
|31
|40
|12
|Борнмут
|31
|38
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|31
|35
|14
|Кристал Пэлас
|30
|33
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|33
|16
|Саутгемптон
|30
|30
|17
|Бернли
|31
|30
|18
|Кардифф Сити
|30
|28
|19
|Фулхэм
|31
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|31
|14