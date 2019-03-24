"Арсенал" нацелился на итальянского таланта Бареллу

Теги арсенал лондонкальяриниколо бареллатрансферы

"Арсенал" нацелился на итальянского таланта Бареллу

"Арсенал" проявляет интерес к полузащитнику "Кальяри" Николе Барелле, сообщает La Gazetta dello Sport.

По сведениям издания, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Скауты "канониров" следили за игрой Бареллы в матче 1-го тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020 между сборными Италии и Финляндии (2:0). В этой встрече Барелла стал автором одного из голов.

Ранее сообщалось, что "Кальяри" оценивает Бареллу не менее, чем в 50 миллионов евро. Также им интересуются "Интер", "Наполи" и "Челси".

В нынешнем сезоне 22-летний Барелла провел 29 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Кессье может перейти в "Арсенал". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Мбаппе хочет получать в "Реале" 15 миллионов евро в год

Мбаппе хочет получать в "Реале" 15 миллионов евро в год

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 31 76
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 30 74
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 30 61
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 30 60
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 30 58
6 Челси Челси 30 57
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 30 44
8 Уотфорд Уотфорд 30 43
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 31 42
10 Лестер Сити Лестер Сити 31 41
11 Эвертон Эвертон 31 40
12 Борнмут Борнмут 31 38
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 31 35
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 30 33
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 29 33
16 Саутгемптон Саутгемптон 30 30
17 Бернли Бернли 31 30
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 30 28
19 Фулхэм Фулхэм 31 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 31 14
Полная таблица

топ-5 тегов