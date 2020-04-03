"Арсенал" нацелился на канадского таланта
Лондонский "Арсенал" хочет купить нападающего "Гента" Джонатана Дэвида, сообщает Goal.com.
По информации источника, "канониры" готовы летом заплатить за перспективного канадца 20 миллионов евро.
Сам 20-летний форвард ранее заявлял о желании выступать в АПЛ. В составе "Арсенала" он может заменить Пьера-Эмерика Обамеянга или Александра Ляказетта.
В текущем сезоне Дэвид провёл за "Гент" 40 матчей, в которых забил 23 гола и сделал 10 ассистов.
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|Тоттенхэм
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|Шеффилд Юнайтед
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