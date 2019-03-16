"Арсенал" нацелился на капитана "Манчестер Юнайтед"
Капитан "Манчестер Юнайтед" Антонио Валенсия может покинуть клуб по завершении сезона. Об этом информирует El Universal.
По данным издания, "МЮ" не планирует предлагать игроку новый контакт, поэтому летом 33-летний футболист станет свободным агентом.
Отец Валенсии Луис рассказал, что сын не планирует оставаться в Манчестере. У него есть выбор между "Арсеналом", "Вест Хэмом" и "Интером".
"Антонио хочет выбрать лучший вариант, он хочет, чтобы его подписала команда, которая ставит перед собой высокие цели", - сказал Луис.
Валенсия перешел в "Манчестер Юнайтед" в 2009 году из "Уиган Атлетик" за 16 миллионов евро. В нынешнем сезоне он участвовал в 8 встречах и не отметился результативными действиями.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|30
|74
|2
|Ливерпуль
|30
|73
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Арсенал Лондон
|30
|60
|5
|Манчестер Юнайтед
|30
|58
|6
|Челси
|29
|57
|7
|Вулверхэмптон
|30
|44
|8
|Уотфорд
|30
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|30
|39
|10
|Лестер Сити
|30
|38
|11
|Эвертон
|30
|37
|12
|Борнмут
|30
|37
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|30
|34
|14
|Кристал Пэлас
|30
|33
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|33
|16
|Саутгемптон
|30
|30
|17
|Бернли
|30
|30
|18
|Кардифф Сити
|30
|28
|19
|Фулхэм
|30
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|30
|14