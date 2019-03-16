"Арсенал" нацелился на капитана "Манчестер Юнайтед"

Теги луис антонио валенсияманчестер юнайтедтрансферыарсенал лондонвест хэм юнайтед

"Арсенал" нацелился на капитана "Манчестер Юнайтед"

Капитан "Манчестер Юнайтед" Антонио Валенсия может покинуть клуб по завершении сезона. Об этом информирует El Universal.

По данным издания, "МЮ" не планирует предлагать игроку новый контакт, поэтому летом 33-летний футболист станет свободным агентом.

Отец Валенсии Луис рассказал, что сын не планирует оставаться в Манчестере. У него есть выбор между "Арсеналом", "Вест Хэмом" и "Интером".

"Антонио хочет выбрать лучший вариант, он хочет, чтобы его подписала команда, которая ставит перед собой высокие цели", - сказал Луис.  

Валенсия перешел в "Манчестер Юнайтед" в 2009 году из "Уиган Атлетик" за 16 миллионов евро. В нынешнем сезоне он участвовал в 8 встречах и не отметился результативными действиями.  

А еще: Дочь Роналду играет с мячом с матча "Ювентус" - "Атлетико" | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Реал" нацелился на звезду "Манчестер Сити"

"Реал" нацелился на звезду "Манчестер Сити"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 30 74
2 Ливерпуль Ливерпуль 30 73
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 30 61
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 30 60
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 30 58
6 Челси Челси 29 57
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 30 44
8 Уотфорд Уотфорд 30 43
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 30 39
10 Лестер Сити Лестер Сити 30 38
11 Эвертон Эвертон 30 37
12 Борнмут Борнмут 30 37
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 30 34
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 30 33
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 29 33
16 Саутгемптон Саутгемптон 30 30
17 Бернли Бернли 30 30
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 30 28
19 Фулхэм Фулхэм 30 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 30 14
Полная таблица

топ-5 тегов