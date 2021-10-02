"Арсенал" нацелился на капитана "Наполи"

Фото твиттер Лоренцо Инсинье

Вингер "Наполи" Лоренцо Инсинье может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

По информации Corriere dello Sport, лондонский "Арсенал" хочет заполучить 30-летнего футболиста.

Будущее итальянца остаётся неопределённым из-за ситуации с его контрактом, который истекает 30 июня 2022 года.

В этом сезоне Инсинье сыграл за "Наполи" 8 матчей, забил 2 гола и сделал 3 ассиста. Его рыночная стоимость – 48 миллионов евро.

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