"Арсенал" нацелился на Лукаса Моуру

Хавбек ПСЖ Лукас Моура попал в сферу интересов "Арсенала", сообщает UOL Sport.

По информации ресурса, французский клуб готов отпустить игрока, однако не меньше чем за 30 миллионов евро.

Напомним, что ПСЖ хотел использовать Моуру в трансфере Алекиса Санчеса из "Арсенала", однако "канониры" не продали чилийца.

Читайте также: "Барселона" поборется с "Арсеналом" за хавбека "Ниццы" Сери. | http://soccernews.ru