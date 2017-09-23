"Арсенал" нацелился на Мертенса

Атакующий полузащитник "Наполи" Дрис Мертенс может перейти в "Арсенал", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "канониры" видят в 30-летнем бельгийце замену Алексису Санчесу, который, скорее всего, покинет лондонский клуб зимой или летом.

Сумма возможного трансфера оценивается в 30 миллионов евро. Именно такие отступные станут активны в контракте Мертенса по окончании этого сезона.

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