"Арсенал" нацелился на молодого хавбека "Ромы"

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"Арсенал" нацелился на молодого хавбека "Ромы"

"Арсенал" заинтересован в приобретении игрока "Ромы" Николо Дзаньоло. Об этом информирует Gazzetta dello Sport.

По данным издания, главный тренер лондонцев Унаи Эмери уже общался с агентом игрока. Однако "Рома" намерена сохранить 19-летнего хавбека у себя и продлить с ним контракт до 2024 года.

Дзаньоло перешел в "Ромы" летом 2018 года из "Интера" за 4,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне он участвовал в 16 матчах в которых отметился одним голом и тремя ассистами.

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