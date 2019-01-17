"Арсенал" нацелился на молодого хавбека "Ромы"

"Арсенал" заинтересован в приобретении игрока "Ромы" Николо Дзаньоло. Об этом информирует Gazzetta dello Sport.

По данным издания, главный тренер лондонцев Унаи Эмери уже общался с агентом игрока. Однако "Рома" намерена сохранить 19-летнего хавбека у себя и продлить с ним контракт до 2024 года.

Дзаньоло перешел в "Ромы" летом 2018 года из "Интера" за 4,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне он участвовал в 16 матчах в которых отметился одним голом и тремя ассистами.

Не пропустите: "Барселона" убедила "Арсенал" выкупить Суареса| http://soccernews.ru