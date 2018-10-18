"Арсенал" нацелился на молодого итальянца

"Арсенал" проявляет интерес к полузащитнику "Кальяри" Николо Барелле, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, английский клуб может заплатить за футболиста 50 миллионов евро. В составе "канониров" он может заменить Аарона Рэмзи, который решил покинуть клуб. Также хавбек входит в сферу интересов "Интера", "Милана", "Челси", "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед".

В нынешнем сезоне 21-летний Барелла провел за "Кальяри" девять матчей во всех турнирах и отметился одним голом.

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