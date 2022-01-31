"Арсенал" нацелился на Морату

Фото инстаграм Альваро Мораты

Лондонский "Арсенал" продолжает искать варианты усиления атаки в последние часы зимнего трансферного окна.

По информации AS, "канониры" рассматривают возможность подписания форварда "Ювентуса" Альваро Мораты.

С 29-летним футболистом о перспективах сотрудничества разговаривал Мигель Молина, ассистент главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты.

Напомним, что за "Ювентус" Мората выступает на правах аренды, а его трансфер принадлежит "Атлетико". У испанца есть опыт игры в АПЛ в составе "Челси".

В текущем сезоне нападающий сыграл 29 матчей, забил 8 голов и сделал 5 ассистов. Его рыночная стоимость - 35 миллионов евро.

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