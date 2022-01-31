"Арсенал" нацелился на Морату
Лондонский "Арсенал" продолжает искать варианты усиления атаки в последние часы зимнего трансферного окна.
По информации AS, "канониры" рассматривают возможность подписания форварда "Ювентуса" Альваро Мораты.
С 29-летним футболистом о перспективах сотрудничества разговаривал Мигель Молина, ассистент главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты.
Напомним, что за "Ювентус" Мората выступает на правах аренды, а его трансфер принадлежит "Атлетико". У испанца есть опыт игры в АПЛ в составе "Челси".
В текущем сезоне нападающий сыграл 29 матчей, забил 8 голов и сделал 5 ассистов. Его рыночная стоимость - 35 миллионов евро.
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|Команда
|М
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|2
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|27
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|3
|Лестер Сити
|27
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|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18