"Арсенал" нацелился на немецкого хавбека

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"Арсенал" нацелился на немецкого хавбека

Лондонский "Арсенал" хочет подписать полузащитника дортмундской "Боруссии" Юлиана Брандта, сообщает Goal.com.

По информации источника, "канониры" видят в 24-летнем немце реальное усиление на позицию креативного хавбека.

Ранее клуб также интересовался Домиником Собослаем, но венгр решил перейти в "РБ Лейпциг".

В этом сезоне Брандт сыграл за "Боруссию" 22 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость – 35 миллионов евро.

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