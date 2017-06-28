"Арсенал" нацелился на очередного француза

Теги монакотома лемарарсенал лондон

"Арсенал" нацелился на очередного французаЛондонский "Арсенал" может подписать очередного француза, информирует Daily Mail.

По сведениям издания, "канониры" нацелились на полузащитника "Монако" Тома Лемара. За 21-летнего хавбека, которым также интересуется мадридский "Реал", "Арсенал" будет готов заплатить порядка 35 млн евро. Однако монегаски вряд ли будут готовы расстаться с еще одним своим открытием прошлого сезона.

Напомним, что текущим летом "Монако" могут покинуть Фабиньо, Тьемуэ Бакайоко, Бенжамен Менди, Джибриль Сидибе и Килиан Мбаппе.

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