"Арсенал" нацелился на очередного француза

Лондонский "Арсенал" может подписать очередного француза, информирует Daily Mail.

По сведениям издания, "канониры" нацелились на полузащитника "Монако" Тома Лемара. За 21-летнего хавбека, которым также интересуется мадридский "Реал", "Арсенал" будет готов заплатить порядка 35 млн евро. Однако монегаски вряд ли будут готовы расстаться с еще одним своим открытием прошлого сезона.

Напомним, что текущим летом "Монако" могут покинуть Фабиньо, Тьемуэ Бакайоко, Бенжамен Менди, Джибриль Сидибе и Килиан Мбаппе.

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