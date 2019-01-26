"Арсенал" нацелился на одного из героев ЧМ-2018

Лондонский "Арсенал" нацелился на вингера "Интера" Ивана Перишича, сообщает BBC.

По информации источника, "канониры" рассчитывают подписать 29-летнего хорвата, который блестяще сыграл на ЧМ-2018, до закрытия зимнего трансферного окна.

Английский клуб намерен арендовать полузащитника на полгода с правом последующего выкупа за 40 миллионов евро.

"Интер" готов расстаться с Перишичем за вышеуказанную сумму, однако неизвестно, согласятся ли "нерадзурри" на вариант с арендой.

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