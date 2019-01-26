"Арсенал" нацелился на одного из героев ЧМ-2018
Лондонский "Арсенал" нацелился на вингера "Интера" Ивана Перишича, сообщает BBC.
По информации источника, "канониры" рассчитывают подписать 29-летнего хорвата, который блестяще сыграл на ЧМ-2018, до закрытия зимнего трансферного окна.
Английский клуб намерен арендовать полузащитника на полгода с правом последующего выкупа за 40 миллионов евро.
"Интер" готов расстаться с Перишичем за вышеуказанную сумму, однако неизвестно, согласятся ли "нерадзурри" на вариант с арендой.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|2
|Манчестер Сити
|23
|56
|3
|Тоттенхэм
|22
|48
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Арсенал Лондон
|23
|44
|6
|Манчестер Юнайтед
|23
|44
|7
|Уотфорд
|23
|33
|8
|Вулверхэмптон
|23
|32
|9
|Лестер Сити
|23
|31
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|31
|11
|Эвертон
|23
|30
|12
|Борнмут
|23
|30
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|23
|26
|14
|Кристал Пэлас
|23
|22
|15
|Саутгемптон
|23
|22
|16
|Бернли
|23
|22
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|21
|18
|Кардифф Сити
|23
|19
|19
|Фулхэм
|22
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|23
|11