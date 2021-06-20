"Арсенал" нацелился на одного из лидеров "Лиона"
Лондонский "Арсенал" проявляет интерес к полузащитнику "Лиона" Уссему Ауару, сообщает итальянский журналист Николо Скира в своем твиттере.
По сведениям источника, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. "Арсенал" готов платить хавбеку зарплату в размере шести миллионов евро в год. Впрочем, "канонирам" будет непросто договориться по трансферу Ауара, так как "Лион" оценивает его в 50-60 миллионов евро.
В минувшем сезоне 22-летний Ауар провел за "Лион" 33 матча во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
Не пропустите: "Арсенал" не может договориться о трансфере бельгийского таланта. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
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|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18