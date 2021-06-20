"Арсенал" нацелился на одного из лидеров "Лиона"

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"Арсенал" нацелился на одного из лидеров "Лиона"

Лондонский "Арсенал" проявляет интерес к полузащитнику "Лиона" Уссему Ауару, сообщает итальянский журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. "Арсенал" готов платить хавбеку зарплату в размере шести миллионов евро в год. Впрочем, "канонирам" будет непросто договориться по трансферу Ауара, так как "Лион" оценивает его в 50-60 миллионов евро.

В минувшем сезоне 22-летний Ауар провел за "Лион" 33 матча во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: "Арсенал" не может договориться о трансфере бельгийского таланта. | http://soccernews.ru
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