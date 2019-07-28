"Арсенал" нацелился на одного из лидеров "Марселя"
"Арсенал" проявляет интерес к нападающему "Марселя" Флориану Товену, сообщает La Provence.
По сведениям издания, лондонский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить порядка 50 миллионов евро. Стоит отметить, что Товен ранее уже играл в чемпионате Англии за "Ньюкасл", но не сумел закрепиться в команде. Также форвардом интересуется "Валенсия".
В минувшем сезоне 26-летний Товен провел за "Марсель" 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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