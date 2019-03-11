"Арсенал" нацелился на одного из лидеров "Милана"
Лондонский "Арсенал" нацелился на ведущего полузащитника "Милана" Сусо, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям издания, скауты "канониров" уже следят за игрой 25-летнего испанца, которого можно купить всего за 40 миллионов евро. Именно такая сумма прописана в его контракте в качестве отступных.
В текущем сезоне Сусо сыграл за "Милан" 30 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 7 ассистов.
Контракт футболиста с "россонери" рассчитан до июня 2022 года.
Сусо уже имеет опыт выступлений в АПЛ - до переезда в Италию он защищал цвета "Ливерпуля".
Не пропустите: Два топ-клуба АПЛ поборются за хавбека сборной Испании. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Официально: "Барселона" продлила контракт с Жорди Альбой
-
Ривалдо назвал единственного игрока, который сможет заменить Месси в "Барселоне"
-
Скандал в Серии А: известный футболист попал в ДТП, скрываясь пьяным от полиции
-
Гнев, унижение и хаос. Дела в "Шальке 04" хуже некуда
-
Ван Гал объявил о завершении тренерской карьеры
Лента новостей
-
Легендарный тренер "Ювентуса" прокомментировал критику в адрес Аллегри
-
Главный тренер ПСЖ назвал причину вылета команды из Лиги Чемпионов
-
СМИ: Зидан возвращается в "Реал"
-
"Барселона" может серьёзно сэкономить на одном из трансферов, если "Сельта" вылетит из Примеры
-
Серхио Рамос высказался о конфликтах с Марсело и Пересом
-
Черчесов оценил шансы "Зенита" и "Краснодара" в 1/8 финала Лиги Европы
-
"Арсенал" нацелился на одного из лидеров "Милана"
-
Официально: "Барселона" продлила контракт с Жорди Альбой
-
Черчесов прокомментировал вызов Чалова в сборную России
-
1
Ривалдо назвал единственного игрока, который сможет заменить Месси в "Барселоне"
-
1
Серхио Рамос ярко оценил выступления "Реала" в этом сезоне
-
Левандовски рассказал, сколько ещё лет собирается играть на высочайшем уровне
-
Экс-игрок "Спартака": "Жить в России было тяжело"
-
Ван Дейк назвал убийственное оружие "Баварии"
-
Скандал в Серии А: известный футболист попал в ДТП, скрываясь пьяным от полиции
-
Два лидера "Атлетико" вернулись в строй перед матчем ЛЧ с "Ювентусом"
-
УЕФА назвала арбитров, которые обслужат матчи "Бавария" - "Ливерпуль" и "Барселона" - "Лион"
-
1
Месси совершил удивительный поступок в матче Примеры
-
Игроку "Ливерпуля" порезали лицо в баре
-
Гнев, унижение и хаос. Дела в "Шальке 04" хуже некуда
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|30
|74
|2
|Ливерпуль
|30
|73
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Арсенал Лондон
|30
|60
|5
|Манчестер Юнайтед
|30
|58
|6
|Челси
|29
|57
|7
|Вулверхэмптон
|30
|44
|8
|Уотфорд
|30
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|30
|39
|10
|Лестер Сити
|30
|38
|11
|Эвертон
|30
|37
|12
|Борнмут
|30
|37
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|30
|34
|14
|Кристал Пэлас
|30
|33
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|33
|16
|Саутгемптон
|30
|30
|17
|Бернли
|30
|30
|18
|Кардифф Сити
|30
|28
|19
|Фулхэм
|30
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|30
|14