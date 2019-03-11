"Арсенал" нацелился на одного из лидеров "Милана"

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"Арсенал" нацелился на одного из лидеров "Милана"

Лондонский "Арсенал" нацелился на ведущего полузащитника "Милана" Сусо, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, скауты "канониров" уже следят за игрой 25-летнего испанца, которого можно купить всего за 40 миллионов евро. Именно такая сумма прописана в его контракте в качестве отступных.

В текущем сезоне Сусо сыграл за "Милан" 30 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 7 ассистов.

Контракт футболиста с "россонери" рассчитан до июня 2022 года.

Сусо уже имеет опыт выступлений в АПЛ - до переезда в Италию он защищал цвета "Ливерпуля".

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