"Арсенал" нацелился на одного из лидеров "Шахтера"

Теги арсенал лондоншахтер донецкманор соломонтрансферы

"Арсенал" нацелился на одного из лидеров "Шахтера"

Лондонский "Арсенал" проявляет интерес к израильскому полузащитнику донецкого "Шахтера" Манору Соломону, сообщает Online Gooner.

По сведениям источника, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, купить хавбека будет непросто, так как "Шахтер" не собирается расстаться с ним за небольшую сумму.

В нынешнем сезоне 21-летний Соломон провел за "Шахтер" 17 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2023 года.

Не пропустите: "Шахтер" отказал "Баварии" в продаже бразильского хавбека за 70 миллионов евро. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Вальдано о Рамосе: "Не нужно уходить из "Реала". Роналду так потерял "Золотой мяч"

Вальдано о Рамосе: "Не нужно уходить из "Реала". Роналду так потерял "Золотой мяч"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов