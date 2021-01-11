"Арсенал" нацелился на одного из лидеров "Шахтера"

Лондонский "Арсенал" проявляет интерес к израильскому полузащитнику донецкого "Шахтера" Манору Соломону, сообщает Online Gooner.

По сведениям источника, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, купить хавбека будет непросто, так как "Шахтер" не собирается расстаться с ним за небольшую сумму.

В нынешнем сезоне 21-летний Соломон провел за "Шахтер" 17 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2023 года.

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