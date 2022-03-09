"Арсенал" нацелился на одного из лучших игроков Серии А

Фото: инстаграм Доменико Берарди/Автор неизвестен

"Арсенал" проявляет интерес к полузащитнику "Сассуоло" и сборной Италии Доменико Берарди, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить около 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 27-летний Берарди провел за "Сассуоло" 26 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 14 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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