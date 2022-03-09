"Арсенал" нацелился на одного из лучших игроков Серии А
Фото: инстаграм Доменико Берарди/Автор неизвестен
"Арсенал" проявляет интерес к полузащитнику "Сассуоло" и сборной Италии Доменико Берарди, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.
По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить около 30 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 27-летний Берарди провел за "Сассуоло" 26 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 14 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
Не пропустите: "Арсенал" хочет купить одного из лидеров "Наполи". | http://soccernews.ru
Комментарии
Лента новостей
-
Мбаппе стал вторым в списке лучших бомбардиров в истории ПСЖ
-
Венгер оценил работу Абрамовича в "Челси"
-
Фернандиньо - 4-й бразилец, сыгравший 100 матчей в Лиге чемпионов
-
Федерико Бернардески хочет остаться в "Ювентусе"
-
"Порту" неожиданно проиграл "Лиону" в Лиге Европы
-
Буффон высказался о возможном участии в ЧМ-2022
-
"Атлетико" интересуется хавбеком "Марселя"
-
"Арсенал" нацелился на одного из лучших игроков Серии А
-
Червиченко сделал предположение, какой клуб РПЛ может купить Абрамович
-
"Зенит" начал переговоры с Дзюбой
-
"Реал" и "Атлетико" поборются за защитника "Шахтера"
-
1
Гвардиола высказался об участии Месси в ЧМ-2022
-
"Ювентус" нацелился на Ляказетта
-
Промесу предъявят обвинение в попытке убийства
-
"Барселона" уверена в трансфере Холанда
-
Ни один из потенциальных покупателей "Челси" не удовлетворил запросы Абрамовича
-
Хави пожелал удачи Месси и Неймару в ответном матче с "Реалом"
-
ПСЖ готов побороться за Араухо
-
"РБ Лейпциг" нацелился на защитника "Реала"
-
Хави оценил шансы "Барселоны" на победу в Лиге Европы
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18