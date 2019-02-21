"Арсенал" нацелился на одного из самых талантливых игроков "Ромы"

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"Арсенал" нацелился на одного из самых талантливых игроков "Ромы"
"Арсенал" проявляет интерес к турецкому нападающему "Ромы" Дженгизу Ундеру, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, английский клуб хочет приобрести футболиста в летнее трансферное и готов заплатить за него 30 миллионов евро. Ранее сообщалось, что Ундер также входит в сферу интересов "Баварии".

21-летний Ундер выступает за "Рому" с 2017 года. В нынешнем сезоне он провел за римский клуб 25 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал девять голевых пасов. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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