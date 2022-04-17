"Арсенал" нацелился на опорника "Хоффенхайма"

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"Арсенал" нацелился на опорника "Хоффенхайма"

Фото: твиттер Флориана Гриллича/Автор неизвестен

"Арсенал" проявляет интерес к австрийскому опорному полузащитнику "Хоффенхайма" Флориану Грилличу, сообщает The Mirror.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с подписанием хавбека в летнее трансферное окно. Контракт Гриллича с "Хоффенхаймом" истекает ближайшим летом, поэтому он может перейти в другой клуб бесплатно. Ранее игроком интересовался "Лидс".

В нынешнем сезоне 26-летний Гриллич провел за "Хоффенхайм" 18 матчей и не отметился результативными действиями.

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