"Арсенал" нацелился на перспективного защитника "Бенфики"

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"Арсенал" нацелился на перспективного защитника "Бенфики"

Защитник "Бенфики" Рубен Диас попал в сферу интересов "Арсенала".

Как сообщает Tribalfootball, "канониры" уже давно следят за 20-летним футболистом. Отмечается, что "Бенфика" хочет получить за футболиста не менее 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Диас провел 19 матчей и забил 3 гола.

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