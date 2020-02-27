"Арсенал" нацелился на полузащитника сборной Австрии

"Арсенал" проявляет интерес к австрийскому полузащитнику "Хоффенхайма" Флориану Грилличу, сообщает Sport Bild.

По сведениям издания, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сумма отступных в контракте игрока составляет 25 миллионов евро. Также австриец входит в сферу интересов "Саутгемптона" и "Ньюкасл".

В нынешнем сезоне 24-летний Гриллич провел за "Хоффенхайм" 24 матча во всех турнирах, забил один мяч и отдал три голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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