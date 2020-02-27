"Арсенал" нацелился на полузащитника сборной Австрии
"Арсенал" проявляет интерес к австрийскому полузащитнику "Хоффенхайма" Флориану Грилличу, сообщает Sport Bild.
По сведениям издания, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сумма отступных в контракте игрока составляет 25 миллионов евро. Также австриец входит в сферу интересов "Саутгемптона" и "Ньюкасл".
В нынешнем сезоне 24-летний Гриллич провел за "Хоффенхайм" 24 матча во всех турнирах, забил один мяч и отдал три голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
Не пропустите: Ляказетт может покинуть "Арсенал" летом по договоренности с клубом. | http://soccernews.ru
главное
-
"Реал" намерен обжаловать удаление Рамоса в матче с "Манчестер Сити"
-
Шомуродов хочет покинуть "Ростов"
-
Опубликована символическая сборная недели в Лиге Чемпионов
-
В Италии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом профессионального футболиста
-
Ибрагимович поставил условие "Милану" для продления контракта
Лента новостей
-
"Арсенал" нацелился на полузащитника сборной Австрии
-
1
Экс-форвард "Манчестер Юнайтед" перебрался в МЛС и будет выступать за "Реал Солт-Лейк"
-
"Наполи" ждет предложений от топ-клубов по Кулибали
-
"Химки" уничтожили "Тамбов" в финале Кубка ФНЛ
-
2
"Важно победить". Рамос поделился ожиданиями от матча с "Барселоной".
-
2
Экс-игрок "Ювентуса" назвал Роналду проблемой для команды
-
2
Новичок "Барселоны" сравнил Месси с богом
-
ФИФА изменит систему трансферов в мировом футболе
-
Семак получил в подарок от жены веганскую дубленку
-
Цорн рассказал о ситуации с соблюдением "Спартаком" правил финансового фейр-плей
-
"Дженоа" отправила защитника тренироваться индивидуально из-за коронавируса
-
3
"Реал" намерен обжаловать удаление Рамоса в матче с "Манчестер Сити"
-
Тарасов успешно перенёс операцию в связи с переломом ноги
-
Шомуродов хочет покинуть "Ростов"
-
Джикия высказался о работе Карреры в АЕКе
-
2
В Испании хотят отменить правило, благодаря которому "Барселона" купила Брейтуэйта
-
2
Де Брюйне рассказал, кто был его кумиром в детстве
-
Венгерский "Гонвед" из-за короновируса отстранил тренера от работы
-
ОМОН готовится к матчу "Спартак" - ЦСКА
-
Джикия: "Иностранному тренеру тяжело ощутить спартаковский дух"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18