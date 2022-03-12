"Арсенал" нацелился на таланта из "Астон Виллы"

Фото твиттер "Астон Виллы"

18-летний полузащитник "Астон Виллы" Карни Чуквуэмека может продолжить карьеру в более статусном клубе.

По информации Evening Standard, перспективного футболиста хочет заполучить лондонский "Арсенал".

"Канониры" рассчитывают подписать хавбека ближайшим летом.

Чуквуэмека сыграл за главную команду "Астон Виллы" 13 матчей и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 2,5 миллиона евро.

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