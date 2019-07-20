"Арсенал" нацелился на таланта из "Ювентуса"

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"Арсенал" нацелился на таланта из "Ювентуса"

Лондонский "Арсенал" стал очередным претендентом на форварда "Ювентуса" Мойсе Кина, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, "канониры" готовы купить 19-летнего футболиста этим летом за 25 миллионов евро.

"Старая синьора" может пойти на продажу перспективного итальянца, чтобы сбалансировать бюджет, который потерял 75 миллионов из-за трансфера Маттейса де Лигта из "Аякса".

Интерес к Кину также проявляют "Эвертон", "Барселона", "Севилья", "Интер" и дортмундская "Боруссия".

Рыночная стоимость нападающего - 40 миллионов евро. В прошлом сезоне он забил 7 голов и сделал 1 ассист в 17 матчах.

Не пропустите: "Арсенал" выиграл у "Тоттенхэма" борьбу за юного таланта. | http://soccernews.ru
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