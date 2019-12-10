"Арсенал" нацелился на тренера Паулу Соуза

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"Арсенал" нацелился на тренера Паулу Соуза

Наставник "Бордо" Паулу Соуза может стать новым главным тренером лондонского "Арсенала". Об этом информирует L'equipe.

Если специалист покинет французский клуб, "канонирам" необходимо будет выплатить около 3 миллионов евро "Бордо". Контракт Соуза рассчитан до 2022 года.

Ранее в тренере также был заинтересован "Милан".

Помимо Соуза "Арсенал" также рассматривает вариант с приглашением Марселино.

После 16 туров АПЛ лондонцы занимают 9 место в турнирной таблице, имея активе 7 баллов.

А еще: "Арсенал" обыграл "Вест Хэм", прервав 9-матчевую серию без побед| http://soccernews.ru
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