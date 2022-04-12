"Арсенал" нацелился на троих игроков "Барселоны"

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"Арсенал" нацелился на троих игроков "Барселоны"

Фото: твиттер Рикарда Пуча/Автор неизвестен

"Арсенал" проявляет интерес сразу к троим футболистам "Барселоны", сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, английский клуб интересуется бразильским вратарем Нето, испанским полузащитником Рикардом Пучем и голландским нападающим Мемфисом Депаем. В сделку может быть включен бразильский защитник "канониров" Габриэл Магальяэс.

"Барселона" может заинтересоваться бразильцем из "Арсенала", так как летом каталонцы планируют расстаться с французскими защитниками Самуэлем Умтити и Клеманом Лангле.

В нынешнем сезоне 28-летний Депай провел 30 матчей, забил 10 голов и отдал две результативные передачи. 22-летний Пуч забил один гол в 14 поединках. 32-летний Нето провел три матча и пропустил четыре гола. На счету 24-летнего Магальяэса три гола в 30 поединках.

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