"Арсенал" нацелился на троих игроков "Барселоны"
Фото: твиттер Рикарда Пуча/Автор неизвестен
"Арсенал" проявляет интерес сразу к троим футболистам "Барселоны", сообщает Diario Sport.
По сведениям источника, английский клуб интересуется бразильским вратарем Нето, испанским полузащитником Рикардом Пучем и голландским нападающим Мемфисом Депаем. В сделку может быть включен бразильский защитник "канониров" Габриэл Магальяэс.
"Барселона" может заинтересоваться бразильцем из "Арсенала", так как летом каталонцы планируют расстаться с французскими защитниками Самуэлем Умтити и Клеманом Лангле.
В нынешнем сезоне 28-летний Депай провел 30 матчей, забил 10 голов и отдал две результативные передачи. 22-летний Пуч забил один гол в 14 поединках. 32-летний Нето провел три матча и пропустил четыре гола. На счету 24-летнего Магальяэса три гола в 30 поединках.
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|Челси
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|Манчестер Юнайтед
|27
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|Шеффилд Юнайтед
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|Вулверхэмптон
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|Арсенал Лондон
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|Бернли
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|11
|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
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|15
|Брайтон & Хоув Альбион
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|Борнмут
|27
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|Астон Вилла
|27
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|Вест Хэм Юнайтед
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|Уотфорд
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|20
|Норвич Сити
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