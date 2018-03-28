"Арсенал" нацелился на турецкого защитника

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"Арсенал" нацелился на турецкого защитника

Лондонский "Арсенал" проявляет интерес к защитнику "Фрайбурга" Чаглару Сеюнджю, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, "канониры" рассчитывают купить турецкого центрбека следующим летом. Сумма возможного трансфера оценивается в 34 миллиона евро.

21-летний Сеюнджю в этом сезоне сыграл за "Фрайбург" 25 матчей и забил 1 гол.

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