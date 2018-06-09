"Арсенал" нацелился на уругвайского хавбека

Лондонский "Арсенал" нацелился на полузащитника "Сампдории" Лукаса Торрейру, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, "канониры" всерьёз рассматривают вариант с приобретением 22-летнего уругвайца в текущее трансферное окно.

Сумма отступных в контракте Торрейры, на которого также претендует "Наполи", составляет 25 миллионов евро.

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