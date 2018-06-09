"Арсенал" нацелился на уругвайского хавбека

Теги арсенал лондонсампдориялукас торрейра

"Арсенал" нацелился на уругвайского хавбека

Лондонский "Арсенал" нацелился на полузащитника "Сампдории" Лукаса Торрейру, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, "канониры" всерьёз рассматривают вариант с приобретением 22-летнего уругвайца в текущее трансферное окно.

Сумма отступных в контракте Торрейры, на которого также претендует "Наполи", составляет 25 миллионов евро.

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