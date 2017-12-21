"Арсенал" нацелился на вингера "Барселоны"

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"Арсенал" нацелился на вингера "Барселоны"Лондонский "Арсенал" нацелился на вингера каталонской "Барселоны" Хосе Арнаиса, информирует Marca.

По сведениям издания, "канониры" готовы заплатить за 22-летнего футболиста "сине-гранатовых" 20 миллионов евро, которые равняются сумме отступных, прописанной в его контракте с клубом. Инициатором возможного трансфера Арнаиса выступает главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер.

Напомним, "Арсенал" узнал своего соперника по полуфиналу кубка лиги. | soccernews.ru

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