"Арсенал" нацелился на вингера "Реала"

Теги арсенал лондонлукас васкесреал мадрид

"Арсенал" нацелился на вингера "Реала"Лондонский "Арсенал" нацелился на вингера мадридского "Реала" Лукаса Васкеса, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что "канониры" готовят по 27-летнему игроку "сливочных" предложение в размере 40 миллионов евро.

В прошлом сезоне Васкес забил 8 мячей и сделал 16 результативных передач в 53 матчах за "Реал".

Напомним, "Барселона" отказала "Арсеналу" в обмене игроками. | soccernews.ru

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