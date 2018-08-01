"Арсенал" нацелился на вингера "Реала"

Лондонский "Арсенал" нацелился на вингера мадридского "Реала" Лукаса Васкеса, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что "канониры" готовят по 27-летнему игроку "сливочных" предложение в размере 40 миллионов евро.

В прошлом сезоне Васкес забил 8 мячей и сделал 16 результативных передач в 53 матчах за "Реал".

Напомним, "Барселона" отказала "Арсеналу" в обмене игроками. | soccernews.ru