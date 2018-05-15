"Арсенал" нацелился на возрастного защитника

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"Арсенал" нацелился на возрастного защитника

Защитник "Вест Бромвича" Джонни Эванс попал в сферу интересов "Арсенала".

Как сообщает Sky Sports, из-за того, что "дрозды" вылетели в Чемпионшип клаусула 30-летнего игрока понизилась до 3 миллионов евро.

Напомним, что "Арсенал" пытался заполучить Эванса в зимнее трансферное окно.

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