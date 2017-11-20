"Арсенал" нацелился на юного хавбека "Трабзонспора"

Хавбек "Трабзонспора" Юсуф Языджи может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает Talksport, в услугах 20-летнего игрока заинтересован "Арсенал", который готов выложить за него 16 миллионов евро.

Также Языджи интересуются "Бавария" и "Ливерпуль".

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