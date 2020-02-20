"Арсенал" нацелился на защитника "Байера"
Защитник леверкузенского "Байера" Джонатан Та стал трансферной целью "Арсенала", сообщает Bild.
По сведениям издания, "канониры" готовы выплатить за 24-летнего центрбека полную сумму отступных в размере 40 миллионов евро.
Та выступает за "Байер" с лета 2015 года, сыграл 168 матчей, забил 4 гола и сделал 7 ассистов.
Рыночная стоимость немца оценивается в 37 миллионов евро.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|26
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|2
|Манчестер Сити
|26
|54
|3
|Лестер Сити
|26
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|Челси
|26
|41
|5
|Тоттенхэм
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|40
|6
|Шеффилд Юнайтед
|26
|39
|7
|Манчестер Юнайтед
|26
|38
|8
|Вулверхэмптон
|26
|36
|9
|Эвертон
|26
|36
|10
|Арсенал Лондон
|26
|34
|11
|Бернли
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|34
|12
|Саутгемптон
|26
|31
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|31
|14
|Кристал Пэлас
|26
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|16
|Борнмут
|26
|26
|17
|Астон Вилла
|26
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|24
|19
|Уотфорд
|26
|24
|20
|Норвич Сити
|26
|18