"Арсенал" нацелился на защитника "Байера"

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"Арсенал" нацелился на защитника "Байера"

Защитник леверкузенского "Байера" Джонатан Та стал трансферной целью "Арсенала", сообщает Bild.

По сведениям издания, "канониры" готовы выплатить за 24-летнего центрбека полную сумму отступных в размере 40 миллионов евро.

Та выступает за "Байер" с лета 2015 года, сыграл 168 матчей, забил 4 гола и сделал 7 ассистов.

Рыночная стоимость немца оценивается в 37 миллионов евро.

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