"Арсенал" нацелился на защитника "Брайтона"

Правый защитник "Брайтона" Тарик Лэмпти стал трансферной целью лондонского "Арсенала", утверждает Mirror.

По информации источника, "канониры" видят в 20-летнем англичанине замену для Эктора Бельерина, который может летом уйти в другой клуб.

Конкуренцию "Арсеналу" в гонке за перспективным фулбеком составят "Бавария" и "Манчестер Сити".

Лэмпти является воспитанником "Челси", за "Брайтон" выступает с января 2020 года, в текущем сезоне сыграл 11 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста. Его рыночная стоимость - 18 миллионов евро.

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