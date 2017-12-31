"Арсенал" нацелился на защитника "Челси"

Теги арсенал лондончелсиантонио контедавид луиз

"Арсенал" нацелился на защитника "Челси""Арсенал" нацелился на защитника "Челси" Давида Луиза, информирует Express.

По сведениям издания, "канониры" будут готовы побороться в зимнее трансферное окно за 30-летнего защитника "аристократов", который попал в немилость к главному тренеру своей команды Антонио Конте.

В нынешнем сезоне Луиз забил 2 мяча в 13 матчах за "Челси".

Напомним, игроки "Арсенала" выступили за продажу Санчеса. | soccernews.ru

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