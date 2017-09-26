"Арсенал" нацелился на защитника "Гавра"

Центральный защитник "Гавра" Гарольд Мукуди попал в сферу интересов лондонского "Арсенала", сообщает Goal.com.

По информации ресурса, видеть в своей команде 19-летнего француза хочет главный тренер "канониров" Арсен Венгер.

Стоит отметить, что на Мукуди также претендуют "Бордо", "Ницца" и "РБ Лейпциг".

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