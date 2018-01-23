"Арсенал" нацелился на защитника "Майнца"

Защитник "Майнца" Абду Диалло попал в сферу интересов английского топ-клуба, сообщает британская пресса.

Купить 21-летнего футболиста намеревается лондонский "Арсенал". Пока неизвестно, когда "канониры" планируют сделать предложение по французу - в январе или же следующим летом.

В этом сезоне Диалло сыграл за "Майнц" 18 матчей, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу. Его трансфер оценивается в 8 миллионов евро.

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