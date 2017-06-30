"Арсенал" нацелился на защитника "Ниццы"

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"Арсенал" нацелился на защитника "Ниццы"

Защитник "Ниццы" Далберт может перейти в лондонский "Арсенал", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, "канониры" уже сделали французскому клубу предложение о трансфере 23-летнего бразильца. Детали возможной сделки пока неизвестны.

В минувшем сезоне Далберт сыграл за "Ниццу" 38 матчей и сделал 4 результативных передачи.

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